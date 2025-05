Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwere Körperverletzung - 24-Jähriger verliert ein Auge

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Tiergartenbreite, Hansaplatz

18.05.2025, 03.00 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 24 Jahre alter Wolfsburger auf dem Hansaplatz in Wolfsburg aus einer Gruppe heraus von einem unbekannten Täter so schwer verletzt, dass er sein Auge verlor.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 24-Jährige in Begleitung eines gleichaltrigen Angehörigen auf der Schulenburgallee in Richtung Hansaplatz stadtauswärts unterwegs. Auf dem Parkplatz vor einem Discounter hielt sich eine Gruppe von vier Männern und zwei Frauen auf, die dort mit einem Ball spielten. Als die beiden Wolfsburger hinzukamen, entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung. In der weiteren Folge gingen zwei Männer auf den 24-Jährigen zu und einer schlug unvermittelt mehrfach auf ihn ein, dabei wurde der Wolfsburger schwer an einem Auge verletzt. Zwei andere Männer der Gruppe griffen den Begleiter an, der dabei leicht verletzt wurde.

Erst nach einiger Zeit ließen die Angreife von den jungen Männern ab. Die verletzten Männer entfernten sich vom Tatort und die Gruppe verblieb auf dem Parkplatz.

Der 24-Jährige wurde kurze Zeit später mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren. Trotz sofortiger medizinischer Behandlung konnte sein Auge nicht gerettet werden.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die die Tat mitbekommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Des Weiteren werden Personen gesucht, die vielleicht durch Zufall Videoaufnahmen von Personen auf dem Hansaplatz, vor, während oder nach der Tat gemacht haben. Diese werden gebeten, die Aufnahmen an pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de zu senden.

