POL-WOB: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchtet

Wolfsburg, Vorsfelde, Rolf-Nolting-Straße 17.05.2025, 23:27 Uhr

Ein unbekannter Täter versuchte am späten Samstagabend in ein Wohnhaus in der Rolf-Nolting-Straße einzubrechen.

Eine 29 Jahre alte Hausbesitzerin wurde zunächst durch laute Geräusche im Erdgeschoss geweckt. Als sie sich daraufhin nach unten begab, stellte sie das beschädigte Fenster in ihrem Wohnzimmer fest. Des Weiteren konnte sie eine männliche Person erkennen, die in Richtung Spielplatz flüchtete. Der unbekannte Täter war etwa 1,75 m groß, schlank und dunkel gekleidet. Zudem trug er ein dunkles Basecap.

Nach bisherigem polizeilichen Erkenntnissen versuchte der unbekannte Täter, sich gewaltsam über ein Fenster im Gartenbereich Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Aus bisher unbekannten Gründen ließ er dann aber von der weiteren Tatbegehung ab und entfernte sich.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

