POL-WOB: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Vorsfelde, Rolf-Nolting-Straße 17.05.2025, 23:27 Uhr Ein unbekannter Täter versuchte am späten Samstagabend in ein Wohnhaus in der Rolf-Nolting-Straße einzubrechen. Eine 29 Jahre alte Hausbesitzerin wurde zunächst durch laute Geräusche im Erdgeschoss geweckt. Als sie sich daraufhin nach unten begab, stellte sie das beschädigte Fenster in ihrem Wohnzimmer fest. Des Weiteren konnte sie ...

