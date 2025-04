Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dörsdorf. Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Dörsdorf (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 16. April, kam es gegen 01:15 Uhr auf der Kreisstraße 57 zwischen Rückershausen und Dörsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren leicht verletzt wurden. Ein junger Fahrer aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, welcher erst wenige Tage zuvor seinen 18. Geburtstag gefeiert hatte, kam mit seinem Pkw in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Grünfläche und stieß letztlich mit der Beifahrerseite des Pkw gegen einen Baum. Alle vier Insassen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

