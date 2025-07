Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1387 - Polizei nimmt renitenten Gast in Gewahrsam

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (26.07.2025) gerieten zunächst ein Gast und der Mitarbeiter eines Clubs in der Halderstraße aneinander. Anschließend ging der Gast noch Polizeibeamte an. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Gegen 03.15 Uhr wurde die Polizei in die Halderstraße gerufen. Dort wollte ein 22-jähriger Gast den dortigen Club nicht verlassen und geriet deswegen mit den Mitarbeitern in Streit. Die Beamten erteilten dem deutlich alkoholisierten Mann einen Platzverweis. Der Mann verließ anschließend den Bereich. Eine halbe Stunde später wurde die Polizei zu einem weiteren Club gerufen. Dort pöbelte erneut der 22-Jährige einige Gäste und das Personal an. Auf Grund seines Verhaltens musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der Mann und trat nach den Beamten. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Die Beamten mussten den Mann schließlich am Boden fesseln. Auf der Fahrt in den Polizeiarrest wurden die Beamten massiv beleidigt. Auch in der Arrestzelle ging der Mann die Beamten an und verschmutzte zudem die Räumlichkeiten. Gegen den Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Zudem wird der Mann für die Reinigung der Arrestzelle aufkommen müssen.

