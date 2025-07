Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1383 - Verkehrsunfall - Alkohol und Drogen im Spiel?

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitagabend (25.07.2025) ereignete sich in der Georgenstraße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter wurde verletzt. Gegen 20.20 Uhr war ein 20-Jähriger mit seine E-Scooter in der Georgenstraße unterwegs. Dort verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen ein geparktes Auto. Ein Passant beobachte den Vorfall und alarmierte die Polizei. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, verhielt sich der 20-Jährige äußert unkooperativ. Vor Ort ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung und möglichen Cannabis-Konsum. Aus diesem Grund musste der Mann zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde auch dessen Kopfverletzung behandelt. Am geparkten Auto entstand Sachschaden von über 1.000 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol bzw. des Einflusses von Cannabis ermittelt.

