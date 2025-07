POL Schwaben Nord: 1382 - Mann verursacht betrunken Verkehrsunfall

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Donnerstag (24.07.2025) wurde ein 61-Jähriger im Alten Postweg offenbar Opfer einer Betrugsmasche. Der Täter ist derzeit unbekannt. Gegen 16.00 Uhr sprach ein bislang Unbekannter den 61-Jährigen auf einem Parkplatz an und bot ihm ein Topfset als Geschenk an. Hintergrund sei eine Auslandsreise, bei der das Topfset an der Grenze versteuert werden müsse. Schließlich lud der Unbekannte ...

