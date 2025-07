Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1385 - Unfall nach Überholmanöver

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Freitagvormittag (25.07.2025) ereignete sich in der Gersthofer Straße ein Verkehrsunfall. Eine Beteiligte wurde leicht verletzt. Gegen 10.20 Uhr waren war ein 34-Jähriger mit seinem Transporter in der Gersthofer Straße in Richtung Osten unterwegs. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, stieß er mit dem Auto eines 33-Jährigen zusammen, der den Transporter trotz Verbots gerade überholen wollte. Der 33-Jährige kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und nach etwa 70 Metern in einem Acker zum Stehen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Allerdings konnte die Beifahrerin des 33-Jährigen nicht selbstständig das Fahrzeug verlassen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit scheinbar leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp 20.000 Euro.

