POL Schwaben Nord: 1384 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots) - Firnhaberau - Am Freitagvormittag (25.07.2025) ereignete sich in der Gersthofer Straße ein Verkehrsunfall. Eine Beteiligte wurde leicht verletzt. Gegen 10.20 Uhr waren war ein 34-Jähriger mit seinem Transporter in der Gersthofer Straße in Richtung Osten unterwegs. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, stieß er mit dem Auto eines 33-Jährigen zusammen, der den Transporter trotz Verbots ...

mehr