Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1386 - Tatverdächtiger nach Diebstahl festgenommen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitagmittag (25.07.2025) wollten offenbar zwei Männer Gegenstände aus einem Transporter in der Kanalstraße entwenden. Ein Beteiligter wurde festgenommen. Gegen 11.40 Uhr befanden sich zwei Firmenmitarbeiter in einer Baustelle in der Kanalstraße. Dort wurden sie auf zwei Männer aufmerksam, die sich an deren Firmenfahrzeug zu schaffen machten. Offenbar wollten sie Werkzeug aus dem Transporter entwenden. Die Mitarbeiter griffen ein und stellten einen 43-Jährigen. Ein weiterer Beteiligter lief davon. Die Polizei wurde alarmiert und fahndete nach dem weiteren Täter. Der Unbekannte war aber bereits geflüchtet. Ob es zu einem Beuteschaden kam, wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls sowie nach dem zweiten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell