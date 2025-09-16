PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen-Aixheim
Lkr. Tuttlingen) - Dachstuhlbrand an Wohnhaus (15.09.2025)

Aldingen-Aixheim (ots)

Am Montagabend hat auf einem Grundstück im Schulweg der Dachstuhl eines derzeit im Umbau befindlichen Einfamilienhauses gebrannt.

Gegen 23:00 Uhr stand ein etwa ein Quadratmeter großer Bereich des Dachstuhls in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

