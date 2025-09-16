Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Mehrere Autos aufgebrochen - Polizei prüft möglichen Zusammenhang (15.09.2025)

Rottweil (ots)

Am Montag sind der Polizei in Rottweil mehrere Autoaufbrüche gemeldet worden. Derzeit wird geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Zwischen Montagmittag, 12:30 Uhr, und Montagabend, 21:15 Uhr, schlugen Unbekannte auf dem Parkplatz des Vinzenz-von-Paul-Hospital die Scheibe eines geparkten schwarzen BMW 2er ein und stahlen einen Geldbeutel aus der Türablage. Der Wert des Diebesguts ist gering, der Schaden am Auto wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Bereits am Vormittag zerstörten Unbekannte zwischen 11:20 Uhr und 12:00 Uhr gewaltsam die Beifahrerscheibe eines auf einem Wanderparkplatz zwischen Hausen und Zimmern ob Rottweil abgestellten schwarzen Hyundai i30. Die Täter nahmen eine auf dem Beifahrersitz liegende Tasche an sich.

Am Montagnachmittag wurde um 13:45 Uhr in der Tiefgarage des Ärztehauses in der Königstraße die Beifahrerscheibe eines grauen BMW i5 eingeschlagen und eine Tasche aus dem Innenraum entwendet. Der Wert des Diebesguts liegt bei rund 600 Euro, der Schaden am Wagen bei etwa 2.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen zu lassen. Auch ein kurzer Einkauf oder Spaziergang reicht oft aus, um Diebe anzulocken. Taschen, Rucksäcke, Geldbörsen und elektronische Geräte sollten immer mitgenommen oder zumindest nicht offen sichtbar aufbewahrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell