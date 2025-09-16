POL-KN: (Unterkirnach
Schwarzwald Baar Kreis) 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (15.09.2025)
Unterkirnach (ots)
Eine Unfallflucht hat sich im Zeitraum von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, auf der Straße "Panoramaweg" ereignet. Ein bislang Unbekannter streifte beim Vorbeifahren einen, auf Höhe der Hausnummer 20 am Fahrbahnrand parkenden, weißen VW. Dabei entstanden Beschädigungen in Höhe von etwa 3.000 Euro im vorderen linken Bereich. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen (Tel: 07724 / 949500) zu melden.
