Schönwald im Schwarzwald (ots) - Bei einem Unfall hat sich eine Radfahrerin am Montag, um 12:30 Uhr, auf der Straße "Prisen" schwerverletzt. Auf der abschüssigen Straße geriet die 62-Jährige ins Rutschen und stürzte daraufhin. Durch den Aufprall auf die Straße zog sie sich Verletzungen am Kopf zu. Ein ...

