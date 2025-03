Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand

Uslar (ots)

Uslar, (go), Graftplatz, (Parkanlage Schloßpark), Donnerstag, der 20.03.2025, 16:30 Uhr und 16:45 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten ca. 5 qm Rasenfläche in der Parkanlage des Schloßparks in Brand. Der Brand konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell