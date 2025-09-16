Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Spielhalle (14.09.2025)

Blumberg (ots)

In den Morgenstunden des Sonntags, haben Diebe in eine Spielhalle an der Werkstraße eingebrochen und Geld gestohlen. Über das Dach verschafften sich die Täter, gegen 4:30 Uhr, Zugang ins Gebäude, leerten mehrere Spielautomaten und verschwanden wieder. Zurück ließen sie einen Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Der Polizeiposten Blumberg bittet, unter der Nummer 07702 / 41066, um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell