Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Potsdamer Zoll deckt zusammen mit der Ausländerbehörde des Landkreises Havelland bei einem Bauvorhaben in Falkensee diverse Verstöße auf

Einsatzkräfte enttarnen Verstecke in Dämmwolle und Dachplane

Potsdam (ots)

Bei einer Baustellenkontrolle der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Potsdam leiteten die Einsatzkräfte in Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde des Landkreises Havelland vergangenen Donnerstag in Falkensee sechs Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des unerlaubten Aufenthalts ein. Gegen zwei der überprüften Personen war jeweils ein Haftbefehl ausgeschrieben. Davon konnte noch am selben Tag eine Person in die Polizeidirektion Havelland verbracht und dort in Haft genommen werden. Außerdem ergaben sich diverse Meldeverstöße, darunter auch Sofortmeldeverstöße, welche weitere Ermittlungen nach sich ziehen. Die Einsatzkräfte leiteten weitere zehn Strafverfahren wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt ein. Zudem stellten sie diverse Mindestlohnverstöße, darunter auch gänzliche Nichtzahlungen von fälligem Arbeitslohn, fest. Auch hier schließen sich umfangreiche Auswertungen an. Wegen fehlender Ausweisdokumente leiteten die Zöllnerinnen und Zöllner drei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Fluchtversuche, mit dem Ziel geeignete Versteckmöglichkeiten im Bauobjekt zu finden, konnten die Einsatzkräfte vereiteln. Sowohl eine auf dem Dach in eine Plane eingerollte Person als auch eine in Dämmwolle versteckte Person wurden der Kontrolle zugeführt. Insgesamt wurden auf diesem Bauvorhaben 41 Personen kontrolliert.

Original-Content von: Hauptzollamt Potsdam, übermittelt durch news aktuell