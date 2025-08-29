PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Haunstetten - Im Zeitraum von Mittwoch (27.08.2025), 18.00 Uhr, auf Donnerstag (28.08.2025), 13.30 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mauer in der Haunstetter Straße.

Der aktuelle Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/232-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

