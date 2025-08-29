Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti
Augsburg (ots)
Haunstetten - Im Zeitraum von Mittwoch (27.08.2025), 18.00 Uhr, auf Donnerstag (28.08.2025), 13.30 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mauer in der Haunstetter Straße.
Der aktuelle Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/232-2710 entgegen.
