Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweise: Polizei berät zum Thema "Wie schütze ich mein Fahrrad vor Langfingern"

Bonn, Wachtberg (ots)

Die technischen Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei beraten in der kommenden Woche an drei Terminen zum Thema Fahrraddiebstahl.

- 24.06.2025 in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr am EKZ in Wachtberg, Am Wachtbergring 5

- 25.06.2025 in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr in Bonn-Lengsdorf, Auf dem Kirchbüchel 6 (Bike-Discount Megastore)

- 26.06.2025 in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr in Bonn-Mehlem, Mainzer Straße 193 (nähe Sparkasse)

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell