POL-BN: Brand im Eingangsbereich eines Wohnhauses in Niederkassel - Bonner Polizei übernahm Ermittlungen

Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist am Donnerstagabend (12.06.2025) in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Hohe Straße in Bonn-Tannenbusch eingebrochen. Zur Tatzeit gegen 18:00 Uhr beobachtete ein 9-jähriger Junge einen Mann, der vom Balkon einer Erdgeschosswohnung sprang. Er bat daraufhin eine Passantin, die Polizei zu verständigen. Wie sich ...

mehr