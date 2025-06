Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Unbekannter nach Wohnungseinbruch beobachtet

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist am Donnerstagabend (12.06.2025) in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Hohe Straße in Bonn-Tannenbusch eingebrochen.

Zur Tatzeit gegen 18:00 Uhr beobachtete ein 9-jähriger Junge einen Mann, der vom Balkon einer Erdgeschosswohnung sprang. Er bat daraufhin eine Passantin, die Polizei zu verständigen. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte ein Fenster aufgehebelt, war in die Wohnung eingedrungen und hatte diese einbruchstypisch durchwühlt. Mit einer erbeuteten Spardose flüchtete er dann in Richtung Schlesienstraße vom Tatort. Der Mann, der bislang als etwa 25-40 Jahre alt, ca. 1,70-1,85 m groß sowie mit Vollbart und Glatze beschrieben werden kann und eine schwarze lange Hose sowie ein gelbes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift getragen haben soll, konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat den Mann am Donnerstagabend in Tatortnähe in Bonn-Tannenbusch gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

