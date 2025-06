Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: 88-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmittag (06.06.2025) auf der Mittelstraße in Plittersdorf. Eine 88-jährige Fußgängerin wurde dabei von einem Pkw angefahren und schwer verletzt.

Zur Unfallzeit gegen 11:55 Uhr befuhr ein 79-jähriger Autofahrer die Mittelstraße in Fahrtrichtung Ubierstraße. An der Mittelstraße/Wurzerstraße missachtete der Fahrer nach bisherigen Ermittlungen das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. In Höhe der Fußgängerfurt im Kreuzungsbereich kollidierte der Ford mit der bei Grünlicht die Fahrbahn querenden 88-jährigen Fußgängerin. Die Seniorin wurde dadurch schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell