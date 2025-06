POL-BN: Sicherheitsaktion für Wohnmobile und Wohnwagen: Bonner Polizei berät kostenlos zum Beginn der Sommerreisezeit - Foto- und Pressetermin am 18.06.2025

Bonn (ots) - Nach einem Einbruch in ein Kaufhaus in der Bonner Innenstadt in der Nacht zu Donnerstag (05.06.2025) hat das zuständige Kriminalkommissariat 13 die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Gegen 03:08 Uhr war die Bonner Polizei nach einem Einbruchsalarm in dem Kaufhaus auf der Remigiusstraße ...

mehr