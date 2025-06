Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lannesdorf: Versuchter Raub auf Supermarkt - Unbekannte bedrohten Angestellten mit Messer

Bonn (ots)

Wegen eines versuchten Raubüberfalls auf einen Supermarkt in Bonn-Lannesdorf am Mittwochabend (04.06.2025) fahndet die Bonner Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Jugendlichen.

Zur Tatzeit gegen 20:15 Uhr traten die beiden Jungen, die bereits einige Zeit in dem Discountmarkt am Kirchberg waren, in den Kassenbereich. Sie legten Ware auf das Kassenband, um einen beabsichtigten Kauf vorzutäuschen. Beim Bezahlvorgang griff einer der beiden dann zur Kassenschublade, um Bargeld daraus zu ergreifen. Der Angestellte schloss die Schublade, woraufhin einer der Tatverdächtigen unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld forderte. Als weiterhin kein Geld ausgehändigt wurde, flüchteten die beiden Jugendlichen in Richtung Drachenburgstraße. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen.

Die Unbekannte können auf der Grundlage von Zeugenangaben folgendermaßen beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 14 Jahre alt - ca. 1,65-1,72 m groß - kein Bart - schwarze Haare - schwarzer Pullover - schwarze Hose.

Zweiter Person: Etwa 14 Jahre alt - ca. 1,65-1,72 m groß - kein Bart - schwarze Haare - beigefarbene Shorts - weiße Kappe.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer die Unbekannten beobachtet hat oder Hinweise zu ihrer Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

