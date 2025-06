Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Hersel: 12-jährige E-Bike-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (02.06.2025) in Bornheim-Hersel wurde eine 12-jährige E-Bike-Fahrerin leicht verletzt. Die Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Zur Unfallzeit, gegen 14:05 Uhr, war die 12-Jährige mit ihrem E-Bike auf der Bayerstraße vom Weingarten in Richtung Auenweg unterwegs. Nach den derzeit vorliegenden Angaben trat unvermittelt ein Fußgänger auf die Fahrbahn, um diese in Gehrichtung Rhein zu überqueren. Um einen Zusammenstoß mit dem Mann zu vermeiden, bremste die 12-Jährige stark ab und wich aus. Dabei kam sie zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Krankenhausambulanz gebracht.

An dem Fahrrad und dem Helm des Mädchens entstand Sachschaden.

Der noch unbekannte Fußgänger, ein ca. 50-70 Jahre alter Mann, der nach derzeitigem Sachstand Kopfhörer im Ohr trug, soll seinen Weg fortgesetzt haben. Inwieweit der Fußgänger den Sturz der Radfahrerin bemerkte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übergenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise zum Unfallgeschehen unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de.

