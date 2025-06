Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Handtaschenraub - Beute auf Spielplatz gefunden

Bonn, Alfter (ots)

Am Montagnachmittag (09.06.2025) wurde einer 70-jährigen Frau in der Duisdorfer Ladestraße von zwei Unbekannten ihre Handtasche geraubt.

Zur Tatzeit gegen 14:50 Uhr ging die Geschädigte in Richtung Alfterer Straße über die Ladestraße, als zwei junge Männer von hinten an ihr vorbeirannten und ihr die Handtasche entrissen. Die Unbekannten liefen im Anschluss über den Bahnübergang in die Alfterer Straße davon. Sie konnten im Rahmen sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Beide können nach bisherigen Angaben wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 15-18 Jahre alt - ca. 1,60-1,70 m groß - helles Oberteil mit Stehkragen - dunkle, kurze Locken.

Zweite Person: Kleiner als 1,60 m.

Die geraubte Handtasche und der Großteil des Inhalts wurden im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auf dem Spielplatz im Alfterer Hartweg aufgefunden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe oder auf dem Spielplatz aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell