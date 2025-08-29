Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Neuer Leiter des Kriminalfachdezernats 1 Augsburg

Augsburg (ots)

Augsburg - Polizeipräsident Martin Wilhelm führte heute (29.08.2025) Kriminaldirektor Simon Crauser im Rahmen eines Festaktes offiziell als neuen Leiter des Kriminalfachdezernats 1 (KFD 1) Augsburg ein.

Simon Crauser war fünf Jahre lang stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Augsburg Mitte und übernahm das KFD 1 Augsburg am 1. August 2025.

Der stellvertretende Leiter, Erster Kriminalhauptkommissar Thomas Hauck, hatte die Dienststellenleitung für drei Monate interimsweise inne.

Polizeivizepräsident Dirk Schmidt, der über fünf Jahre lang als Dienststellenleiter der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg sowie des KFD 1 Augsburg tätig war und heute verabschiedet wurde, hatte am 1. Mai 2025 als neuer Polizeivizepräsident zum Polizeipräsidium Oberbayern Nord gewechselt.

Wir wünschen Kriminaldirektor Simon Crauser viel Erfolg im neuen Amt.

