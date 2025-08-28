PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (27.08.2025) kam es an einer Straßenbahnhaltestelle in der Langenmantelstraße zu einer Auseinandersetzung. Ein 38-Jähriger leistete Widerstand gegen die Polizei.

Gegen 19.00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Personen. Offenbar wartete eine Gruppe aus mehreren Personen an der Straßenbahnhaltestelle, als ein 38-jähriger Mann hinzukam und in verbalen Streit mit einem bislang unbekannten Mann geriet. Im Verlauf der Streitigkeit schlug der 38-Jährige dem Unbekannten ins Gesicht.

Mehrere Personen aus der Gruppe des Unbekannten brachten den 38-Jährigen zu Boden, schlugen mehrfach auf diesen ein und flüchten zum Teil vor Eintreffen der Polizei.

Bei der Sachverhaltsaufnahme griff der 38-jährige Mann einen Polizeibeamten körperlich an. Anschließend leistete er Widerstand bei den polizeilichen Maßnahmen und verletzte sich dabei. Außerdem beleidigte er eine Polizeibeamtin.

Der Vorfall wurde von der Videoüberwachung auf dem Plärrergelände erfasst.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen den 38-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

