PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Pkw

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Mittwoch (27.08.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung eines schwarzen BMWs in der Marconistraße beschädigt.

In der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 18.20 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter zwei Reifen an dem BMW. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 13:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl in Tankstelle

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (28.08.2025) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Ladendiebstahl in einer Tankstelle am Leonhardsberg. Gegen 01:45 Uhr betraten offenbar vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren die Tankstelle. Während zwei Jugendliche den Kassierer ablenkten, entwendeten die anderen beiden mehrere alkoholische Getränke ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 12:25

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

    Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Im Zeitraum von Montag (18.08.2025) bis Montag (25.08.2025) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Salomon-Idler-Straße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten ein rotes Mountainbike der Marke Bulls, das an einem Fahrradständer versperrt war. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 12:20

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Göggingen - Im Zeitraum von Dienstag (19.08.2025), 21.00 Uhr bis Mittwoch (20.08.2025), 17.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung im Schmelzerbreitenweg. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten eine Wand mit Farbe. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren