Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Pkw

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Mittwoch (27.08.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung eines schwarzen BMWs in der Marconistraße beschädigt.

In der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 18.20 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter zwei Reifen an dem BMW. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell