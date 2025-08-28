Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Pkw
Augsburg (ots)
Haunstetten - Am Mittwoch (27.08.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung eines schwarzen BMWs in der Marconistraße beschädigt.
In der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 18.20 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter zwei Reifen an dem BMW. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell