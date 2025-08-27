Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Göggingen - Im Zeitraum von Dienstag (19.08.2025), 21.00 Uhr bis Mittwoch (20.08.2025), 17.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung im Schmelzerbreitenweg.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten eine Wand mit Farbe. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell