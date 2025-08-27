Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Dienstag (26.08.2025) war ein 24-jähriger Autofahrer trotz Fahrverbot in der Zugspitzstraße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den 24-Jährigen ein Fahrverbot vorlag und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem stellten sie den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen den 24-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell