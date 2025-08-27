Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Dienstag (26.08.2025) war ein 24-jähriger Autofahrer trotz Fahrverbot in der Zugspitzstraße unterwegs.
Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den 24-Jährigen ein Fahrverbot vorlag und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem stellten sie den Autoschlüssel sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen den 24-Jährigen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell