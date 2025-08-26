Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Augsburg (ots)

Gablingen - Im Zeitraum von Samstag (23.08.2025), 12.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 07.20 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Holzhauser Weg. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell