Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus
Augsburg (ots)
Gablingen - Im Zeitraum von Samstag (23.08.2025), 12.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 07.20 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Holzhauser Weg. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell