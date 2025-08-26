PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl von einer Baustelle

Augsburg (ots)

Haunstetten/Siebenbrunn - Im Zeitraum von Mittwoch (20.08.2025), 18.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 07.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Rechenstraße.

Der oder die Täter entwendeten mehrere Meter Kabel. Zudem beschädigten sie weitere Kabel. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 13:00

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

    Augsburg (ots) - Firnhaberau - Im Zeitraum von Freitag (22.08.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 10.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter der Marke Xiaomi in der Schillstraße. Der E-Scooter war mit einem Fahrradschloss versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun in allen ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:59

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Sonntag (24.08.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 07.30 Uhr kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Humboldtstraße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten ein Gravelbike der Marke Cube Nuroad Pro FE in der Farbe grau/schwarz. Das Fahrrad war in einem Innenhof versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich. Lechhausen - Zwischen ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:58

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Im Zeitraum von Sonntag (24.08.2025), 20.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 08.00 Uhr beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Garagentor und einen Stromkasten in der Bertha-von-Suttner-Straße mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren