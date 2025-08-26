Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl von einer Baustelle

Augsburg (ots)

Haunstetten/Siebenbrunn - Im Zeitraum von Mittwoch (20.08.2025), 18.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 07.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Rechenstraße.

Der oder die Täter entwendeten mehrere Meter Kabel. Zudem beschädigten sie weitere Kabel. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell