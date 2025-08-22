Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.08.2025

2 Dokumente

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht++Bodenverunreinigung durch Öl (Fotos)++

Leer - Verkehrsunfallfluchten

Am Mittwoch, den 20.08.2025, gegen 18:00 Uhr wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Bingumer Deich leicht verletzt. Die 20-jährige aus Jemgum war mit ihrem Rennrad aus Leer kommend in Fahrtrichtung Jemgum unterwegs. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beabsichtigte mit seinem Pkw von der Marinastraße auf die Straße Am Bingumer Deich abzubiegen. Dabei touchierte er das Rennrad und die 20-jährige kam zu Fall. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Mittwoch im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Schreiberskamp und streifte dabei einen Pkw Opel Vivaro in weiß. Am Pkw, der in einer Parkbucht auf Höhe der Hausnummer 17 abgestellt war, entstand Sachschaden am Kotflügel und an der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Neukamperfehn - Bodenverunreinigung durch Öl (Fotos)

Durch bisher unbekannte Täterschaft wurde im Meedeweg eine Sitzgruppe sowie Betonplatten mit Öl übergossen. Ein Teil gelangte auch in das Erdreich. In der Nähe wurden zwei Ölkanister aufgefunden. Zeugen, die Hinweise auf Tat und/oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

