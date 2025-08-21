PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern++Brand++

Emden - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern

Am gestrigen Mittwoch gegen 18:35 Uhr kam es auf der Kreuzstraße in Emden zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau aus Emden parkte ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand und übersah beim Öffnen der Fahrertür die nachfolgenden Fahrradfahrer. Ein 37-jähriger aus Emden wurde auf seinem Fahrrad von der Tür erfasst und stürzte gegen eine 35-jährige Radfahrerin aus Emden, die dadurch ebenfalls zu Fall kam. Beide Radfahrer wurden durch den Sturz leicht verletzt.

Moormerland - Brand eines Garagendachs

Am Mittwoch um 10:20 Uhr kam es aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache zu einem Schwelbrand auf einem Garagendach an der Pastor-Bilker-Straße. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Dach der Garage wurde durch das Feuer und die Löscharbeiten beschädigt.

