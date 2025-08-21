Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern++Brand++

Emden - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern

Am gestrigen Mittwoch gegen 18:35 Uhr kam es auf der Kreuzstraße in Emden zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau aus Emden parkte ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand und übersah beim Öffnen der Fahrertür die nachfolgenden Fahrradfahrer. Ein 37-jähriger aus Emden wurde auf seinem Fahrrad von der Tür erfasst und stürzte gegen eine 35-jährige Radfahrerin aus Emden, die dadurch ebenfalls zu Fall kam. Beide Radfahrer wurden durch den Sturz leicht verletzt.

Moormerland - Brand eines Garagendachs

Am Mittwoch um 10:20 Uhr kam es aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache zu einem Schwelbrand auf einem Garagendach an der Pastor-Bilker-Straße. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Dach der Garage wurde durch das Feuer und die Löscharbeiten beschädigt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell