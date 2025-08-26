Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Im Zeitraum von Freitag (22.08.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 10.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter der Marke Xiaomi in der Schillstraße. Der E-Scooter war mit einem Fahrradschloss versperrt.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in allen genannten Fällen wegen eines Besonders schweren Diebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell