Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Dienstag (26.08.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 24-jährigen Frau und einem 37-jährigen Mann am Leonhardsberg.

Gegen 01.30 Uhr gerieten die 24-Jährige und der 37-Jährige offenbar zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf sprühte die 24-Jährige dem Mann nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Tierabwehrsprach ins Gesicht. Anschießend flüchtete die Frau. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung trafen die Einsatzkräfte die Frau am Königsplatz an und nahmen sie vorläufig fest. Die Beamten fanden bei der 24-Jährige das Tierabwehrspray sowie eine kleinere Menge an Marihuana. Die Beamten stellten die beiden Gegenstände sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die Frau.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen die 24-jährige Frau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

