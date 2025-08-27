PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Dinkelscherben - In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (27.08.2025) kam es gegen 03.30 Uhr zu einem Brand in einem Firmengebäude in der Bahnhofsstraße. Ein Bewohner verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

