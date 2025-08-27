Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Einkaufwagen

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (26.08.2025) kam es zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Gögginger Straße.

Gegen 10.00 Uhr befand sie die Stofftasche einer 78-Jährigen in ihrem Einlaufwagen. Eine bislang unbekannte Person entwendete hierbei offenbar die Stofftasche samt Inhalt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

