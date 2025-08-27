PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Im Zeitraum von Montag (18.08.2025) bis Montag (25.08.2025) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Salomon-Idler-Straße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten ein rotes Mountainbike der Marke Bulls, das an einem Fahrradständer versperrt war. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

