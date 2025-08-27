Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Universitätsviertel - Im Zeitraum von Montag (18.08.2025) bis Montag (25.08.2025) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Salomon-Idler-Straße.
Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten ein rotes Mountainbike der Marke Bulls, das an einem Fahrradständer versperrt war. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.
