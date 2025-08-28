Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl in Tankstelle

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (28.08.2025) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Ladendiebstahl in einer Tankstelle am Leonhardsberg.

Gegen 01:45 Uhr betraten offenbar vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren die Tankstelle. Während zwei Jugendliche den Kassierer ablenkten, entwendeten die anderen beiden mehrere alkoholische Getränke und flüchteten. Es entstand ein Beuteschaden im unteren zweistelligen Bereich.

Eine Streife stoppte die flüchtigen Jugendlichen im nahen Umfeld. Einsatzkräfte stellten die zwei weiteren Jugendlichen in der Tankstelle fest.

Polizeibeamte brachten die Jugendlichen auf eine Polizeidienststelle. Nach Beendigung der Maßnahmen entließen die Beamten die Jugendlichen, in Absprache mit den Erziehungsberechtigten. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die Jugendlichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell