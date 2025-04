POL-OG: Kippenheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Loffenau (ots) - Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach suchen einen jungen Mann, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 13:20 Uhr, auf einer Wiese beim Festplatz in Loffenau einem Mädchen sexuell genähert haben soll. Als das Kind an dem Mann vorbei lief, soll er seinen Penis in der Hand gehabt und sie angesprochen haben. Daraufhin rannte das Mädchen schnell nach ...

mehr