Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Betrug

Augsburg (ots)

Nordschwaben - Am heutigen Donnerstag (28.08.2025) kam es bislang bereits zu mehreren Betrugsversuchen durch sogenannte Schockanrufe im Bereich Nordschwaben.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte. Seien Sie besonders vorsichtig bei ausländischen Konten. - Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. - Sensibilisieren Sie Ihre älteren Angehörigen und Bekannten. - Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus. - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei.bayern.de/nmmo

