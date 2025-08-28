PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Betrug

Augsburg (ots)

Nordschwaben - Am heutigen Donnerstag (28.08.2025) kam es bislang bereits zu mehreren Betrugsversuchen durch sogenannte Schockanrufe im Bereich Nordschwaben.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
   - Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte. Seien Sie besonders 
     vorsichtig bei ausländischen Konten.
   - Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage 
     bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen 
     bekannten Telefonnummer.
   - Sensibilisieren Sie Ihre älteren Angehörigen und Bekannten.
   - Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst 
     heraus.
   - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den 
     polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren