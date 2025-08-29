Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Widerstand und Beleidigung

Augsburg (ots)

Innenstadt- Am Donnerstag (28.08.2025) leistete ein 23-jähriger Mann auf dem Augsburger Plärrer Widerstand gegen Maßnahmen der Polizei und beleidigte einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.

Gegen 22.00 Uhr untersagten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eines Festzeltes am Augsburger Plärrer zwei Personen den Zutritt. Da die 21-Jährige und der 44-Jährige den Anweisungen nicht nachkommen wollten, zogen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei hinzu.

Bei Eintreffen ärgerte sich der 23-Jährige Begleiter der Beiden und beleidigte den Mitarbeiter. Außerdem verhielt er sich aggressiv gegenüber dem Mitarbeiter. Die Polizei unterband die Streitigkeit, wobei der 23-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Beamten leistete.

Die Polizei ermittelt wegen des Widerstands und Beleidigung.

