Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Drei Verletzte nach Zusammenstoß zwischen Traktor und Auto

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Lembecker Straße/Gemener Straße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Auto. Ein 37-jähriger Raesfelder befuhr gegen 15.20 Uhr mit seinem Traktor die Lembecker Straße in Richtung Lembeck. Zeitgleich fuhr eine 63-jährige Dorstenerin die Gemener Straße in Richtung Bahnhof Rhade und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu passieren, als es zur Kollision kam. Die Autofahrerin sowie ihre 16-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer wurde leicht verletzt. Der Unfallhergang konnte bislang nicht einwandfrei geklärt werden, die Ermittlungen dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lembecker Straße kurzzeitig voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen des Unfalls, die sich bislang noch nicht geäußert haben, können bei der Polizei unter der 0800/2361 111 anrufen.

