Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Kleiststraße wurde in ein Tattoo-Studio eingebrochen. Zwischen dem späten Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter die Ladentür aufgehebelt und den "Werkzeugwagen" mit Zubehör gestohlen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Datteln:

Auf der Kirchstraße haben unbekannte Täter in einer Kirche eine Glasvitrine zerstört und Gegenstände gestohlen. Die Tat muss am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 17.50 Uhr passiert sein - die Kirche war in dieser Zeit für alle geöffnet. Die Täter gingen zum Altarbereich und schlugen das Glas der Vitrine ein, auch eine Schublade der Vitrine wurde aufgebrochen. Erbeutet wurden mehrere kirchliche Gegenstände, unter anderem Plaketten aus Silber. Wer Angaben zu Tatverdächtigen machen kann oder Verdächtiges im Bereich der Kirche beobachtet hat, wird gebeten, die Kripo zu informieren (Tel. 0800/2361 111).

Gladbeck:

Drei unbekannte Täter haben aus einem Mobilfunk-Laden auf der Hochstraße drei Smartphones gestohlen. Die drei jungen Männer kamen am Mittwochabend gegen 19 Uhr zu dem Laden, der eigentlich schon geschlossen war. Eine Mitarbeiterin hatte allerdings noch eine Kundin, die Tür war deshalb noch nicht abgeschlossen. Einer der Männer soll direkt zu den Vorführmodellen gegangen und drei Handys (2x Samsung, 1x Xiaomi) aus der Sicherung gerissen haben. Anschließend liefen die Männer weg. Sie wurden wie folgt beschrieben: alle etwa 16 bis 20 Jahre alt, zwei hatten dunkle kurze Haare, einer hatte dunkle mittellange Haare, einer trug ein weißes T-Shirt, einer ein schwarzer T-Shirt und einer hatte eine schwarze Jacke an. Videoaufnahmen werden ausgewertet. Die Polizei bittet Zeugen, die nähere Angaben zu den drei Tatverdächtigen machen können, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Recklinghausen:

Auf der Straße Im Romberg wurde am Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Mindestens ein unbekannter Täter hebelte die Wohnungstür im 1. OG auf und durchsuchte die Schränke im Schlafzimmer. Die Bewohnerin war zur Tatzeit zu Hause, allerdings in einem anderen Zimmer. Möglicherweise ist der Täter geflüchtet, nachdem er mitbekommen hatte, dass er nicht alleine ist. Gestohlen wurden Uhren und hochwertiger Schmuck. Der Einbruch geschah zwischen 16 und 17 Uhr. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell