Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) - Ford Focus auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen (15.09.2025)

Wehingen (ots)

Zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr, und Montagnachmittag, 15:30 Uhr, hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz hinter dem Backhaus Licht in der Gosheimer Straße einen geparkten grauen Ford Focus am Heck beschädigt.

Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.500 Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen unter Tel. 07426 1240 zu melden.

