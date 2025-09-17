PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen
Lkr. Tuttlingen) - Ford Focus auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen (15.09.2025)

Wehingen (ots)

Zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr, und Montagnachmittag, 15:30 Uhr, hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz hinter dem Backhaus Licht in der Gosheimer Straße einen geparkten grauen Ford Focus am Heck beschädigt.

Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.500 Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen unter Tel. 07426 1240 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren