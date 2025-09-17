Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Lkr. KN) - Verkehrsunfall zwischen zwei Rennradfahrern - Sachschaden rund 3.000 Euro

Stockach / Lkr. KN (ots)

Am Dienstag (16.09.25) ist es gegen 18:50 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Wintersprüren und Stockach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Rennradfahrern gekommen.

Eine 31-jährige Rennradfahrerin war auf der Strecke in Richtung Stockach unterwegs und wollte auf Höhe der Einmündung zur Mahlspürer Aach nach rechts abbiegen. Ein ebenfalls 31-jähriger Rennradfahrer, der versetzt zu ihr fuhr, setzte seine Fahrt geradeaus fort. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrräder.

Der 31-jährige Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Rennradfahrerin blieb unverletzt. An den Rennrädern entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell