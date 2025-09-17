PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach
Lkr. KN) - Verkehrsunfall zwischen zwei Rennradfahrern - Sachschaden rund 3.000 Euro

Stockach / Lkr. KN (ots)

Am Dienstag (16.09.25) ist es gegen 18:50 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Wintersprüren und Stockach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Rennradfahrern gekommen.

Eine 31-jährige Rennradfahrerin war auf der Strecke in Richtung Stockach unterwegs und wollte auf Höhe der Einmündung zur Mahlspürer Aach nach rechts abbiegen. Ein ebenfalls 31-jähriger Rennradfahrer, der versetzt zu ihr fuhr, setzte seine Fahrt geradeaus fort. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrräder.

Der 31-jährige Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Rennradfahrerin blieb unverletzt. An den Rennrädern entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren