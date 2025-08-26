PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Sattelauflieger mit hochwertiger Ladung gestohlen - Nachtragsmeldung

Muggensturm (ots)

Der in der Nacht auf Freitag aus einem Industriegebiet in der Draisstraße gestohlene Sattelauflieger konnte am Montagabend in der Industriestraße in Rheinstetten, Mörsch aufgefunden werden. Der Innenraum des Fahrzeugs war komplett leer geräumt. Nach ersten Ermittlungen soll in der Zeit zwischen 3:25 Uhr und 3:30 Uhr ein weißer Lastwagen der Marke "Mercedes Actros" in die Industriestraße eingefahren sein. Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Lastwagen werden von den Beamten des Polizeipostens Kuppenheim unter der Telefonnummer: 07222 47002 entgegen genommen.

/ph

Ursprungsmeldung vom Montag, 25.08.25

Muggensturm - Sattelauflieger mit hochwertiger Ladung gestohlen, Hinweise erbeten Von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte im Industriegebiet in der Draisstraße einen Sattelauflieger mit hochwertiger Ladung gestohlen. Der weiße Auflieger mit Karlsruher Zulassung und blauer Aufschrift "Hänsel" war mit Kosmetikartikeln der Firma Loreal beladen. Während der Sattelauflieger selbst mit einem Zeitwert von etwa 15.000 Euro bewertet wird, übersteigert die gestohlene Ladung mit mehr als 400.000 Euro den Wert des Aufliegers um ein Vielfaches. Überdies wurde im gleichen Zeitfenster zwischen 23 Uhr und 7 Uhr ein zweiter Sattelauflieger der gleichen Spedition, beladen mit Adventskalendern und Kosmetikartikeln, leergeräumt. Der Diebstahlschaden des zweiten Anhängers lässt sich derzeit noch nicht beziffern, das Ausräumen dürfte allerdings einige Zeit in Anspruch genommen haben. Den Beamten des Polizeipostens Kuppenheim liegen aktuell keine Hinweise auf den/die Diebe vor. Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Zusammenhang mit dem Abtransport des Diebesguts werden unter der Telefonnummer: 07222 47002 erbente.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 12:33

    POL-OG: Baden-Baden - Weiterfahrt untersagt

    Baden-Baden (ots) - Nach einer Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden in der Nacht auf Dienstag an der Europastraße musste ein 22-Jähriger sein Auto vorerst stehen lassen. Mehrere Anzeichen deuteten bei der Überprüfung gegen 0 Uhr darauf hin, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Nach der Auswertung einer erhobenen Blutprobe ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:25

    POL-OG: Gernsbach - Vermisstensuche

    Gernsbach (ots) - Aktuell laufen im Großraum Gernsbach großangelegte Suchmaßnahmen nach einer 87 Jahre alten Frau. Die Vermisste wurde am Montag gegen 20 Uhr zuletzt in einem Seniorenzentrum gesehen. Aufgrund ihrer Erkrankung könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Mögliche Hinwendungsorte wurden bereits erfolglos überprüft. Die Frau hat dunkelgraue, kurze Haare. Sie soll mit einer hellen Hose, einer ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:04

    POL-OG: Hügelsheim - Anrufe falscher Polizeibeamter

    Hügelsheim (ots) - Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter gingen am Montag bei Bürgerinnen und Bürgern in Hügelsheim ein. Mit der gängigen Masche wurde den Angerufenen erzählt, dass es in der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei und zwei der drei Täter auf der Flucht seien. Mit dem Vorwand, dass auch sie potentielle Opfer werden könnten, versuchten die Betrüger an Geld zu kommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren