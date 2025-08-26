PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Vermisstensuche

Gernsbach (ots)

Aktuell laufen im Großraum Gernsbach großangelegte Suchmaßnahmen nach einer 87 Jahre alten Frau. Die Vermisste wurde am Montag gegen 20 Uhr zuletzt in einem Seniorenzentrum gesehen. Aufgrund ihrer Erkrankung könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Mögliche Hinwendungsorte wurden bereits erfolglos überprüft. Die Frau hat dunkelgraue, kurze Haare. Sie soll mit einer hellen Hose, einer olivgrünen Fleecejacke und mit rötlichen Schuhen bekleidet sein. Die Seniorin sei gut zu Fuß. Die Polizei hat im Rahmen der Suchmaßnahmen derzeit unter anderem einen Polizeihubschrauber im Einsatz. Zeugen, in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden unter der Notrufnummer 110 um Kontaktaufnahme gebeten.

Online-Fahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/gernsbach-lkr-rastatt-vermisstenfahndung/

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
  • 26.08.2025 – 11:04

    POL-OG: Hügelsheim - Anrufe falscher Polizeibeamter

    Hügelsheim (ots) - Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter gingen am Montag bei Bürgerinnen und Bürgern in Hügelsheim ein. Mit der gängigen Masche wurde den Angerufenen erzählt, dass es in der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei und zwei der drei Täter auf der Flucht seien. Mit dem Vorwand, dass auch sie potentielle Opfer werden könnten, versuchten die Betrüger an Geld zu kommen. ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 10:21

    POL-OG: Bühl - Zur Ruhe aufgefordert

    Bühl (ots) - Anwohner der Hauptstraße kontaktierten in der Nacht auf Dienstag gegen 3:45 Uhr Beamte des Polizeireviers Bühl und berichteten von lauten Geräuschen im Rahmen von Bauarbeiten. Eine Streifenbesatzung konnte als Verursacher der Geräusche zwei Handwerker in einem Gebäude ausfindig machen. Ein Gespräch zwischen den Polizeibeamten und den Arbeitern führte schließlich zur Ruhe für die restliche Nacht. /ma ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 10:13

    POL-OG: Bühl - Störenfried vorläufig festgenommen

    Bühl (ots) - Durch "Pöbeleien" und verbale Belästigungen fiel am Montagabend ein 29-jähriger polizeibekannter Mann auf dem Kirchplatz in Bühl auf. Nachdem eine alarmierte Streifenwagenbesatzung den auf einer Bank sitzenden Mann kontrollieren wollte, reagierte dieser zunächst nicht auf die polizeiliche Ansprache. Im Anschluss rannte er unvermittelt in Richtung Stadtpark, blieb dann stehen und beleidigte die Beamten. ...

    mehr
