Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Störenfried vorläufig festgenommen

Bühl (ots)

Durch "Pöbeleien" und verbale Belästigungen fiel am Montagabend ein 29-jähriger polizeibekannter Mann auf dem Kirchplatz in Bühl auf. Nachdem eine alarmierte Streifenwagenbesatzung den auf einer Bank sitzenden Mann kontrollieren wollte, reagierte dieser zunächst nicht auf die polizeiliche Ansprache. Im Anschluss rannte er unvermittelt in Richtung Stadtpark, blieb dann stehen und beleidigte die Beamten. Nachdem er mit einer Bierflasche in der Hand auf die Streifenbesatzung zu lief, wurde er von diesen fixiert und mittels Handschließen geschlossen. Der 29-Jährige leistete im gesamten Verlauf, bis zum Verbringen auf das Polizeirevier Bühl, massiven Widerstand. Durch einen Bereitschaftsrichter wurde der Gewahrsam bis zum Dienstagmorgen angeordnet. Den Störenfried erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Beleidigungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. /vo

